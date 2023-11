Gaza privée d'approvisionnement en eau en raison du manque de carburant, alerte l'ONU

"En raison du manque de carburant, les stations de pompage des égouts publics, 60 puits dans le sud, les deux principales usines de dessalement à Rafah et dans la zone centrale, les deux principales pompes à eaux usées dans le sud et l'usine de traitement des eaux usées à Rafah ont toutes été fermées", a communiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), sur la base d'informations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

"Combinée à la fermeture des installations sanitaires municipales, cette situation constitue une menace sérieuse pour la santé publique, augmentant le risque de pollution de l'eau et d'épidémies", peut-on lire dans le rapport.