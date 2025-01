"Goma s'apprête à tomber": la ville de l'est de la RDC en plein chaos après l'arrivée du groupe armé antigouvernemental M23 et de soldats rwandais

Partager:

Goma, principale ville de l'est de la République du Congo, s'est réveillée lundi en plein chaos et secouée par des tirs d'artillerie lourde après l'arrivée la veille au soir de combattants du groupe armé antigouvernemental M23 et de soldats rwandais.

"Goma s'apprête à tomber", a déploré dans la matinée le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en condamnant fermement cette offensive militaire. L'entrée dans la capitale de la province du Nord-Kivu, située à la frontière rwandaise et qui compte un million d'habitants et autant de déplacés, ponctue plusieurs semaines d'avancée des soldats rwandais et des combattants du M23 face à une armée congolaise qui semblait débordée.

Ces combats, doublée d'une escalade diplomatique entre la RDC et le Rwanda, ont entraîné la convocation par Nairobi d'une rencontre Tshisekedi-Kagame dans les deux jours à propos de ce conflit en cours depuis plus de trois ans.

La RDC accuse le Rwanda de vouloir faire main basse sur les richesses de l'est congolais situé de l'autre côté de la frontière, ce que Kigali dément. Les combattants du M23 ("Mouvement du 23 mars") et plus de 3.500 soldats rwandais, selon l'ONU, ont pénétré dimanche dans Goma qu'ils assiégeaient depuis plusieurs jours, selon plusieurs sources onusiennes et sécuritaires. En début de soirée, des rafales ont résonné dans les rues, selon des journalistes de l'AFP. Puis quelques tirs sporadiques dans la nuit.