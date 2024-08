Google confirme que des hackers iraniens ciblent les campagnes de Trump et Harris

THOMAS SAMSON

Google a indiqué mercredi qu'un groupe de pirates informatiques affilié à l'Iran, APT42, ciblait les campagnes de Kamala Harris et de Donald Trump, confirmant les soupçons et accusations de leurs équipes de campagne.

"En mai et juin, APT42 s'est attaqué aux comptes de messagerie personnels d'une douzaine de personnes affiliées au président Joe Biden et à l'ancien président Donald Trump, y compris des fonctionnaires, actuels et anciens, du gouvernement américain et des personnes associées aux campagnes respectives", a déclaré une équipe de Google chargée de l'analyse des menaces en ligne, dans un billet de blog.