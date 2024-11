Guerre en Ukraine: un missile russe frappe un centre de rééducation pour handicapés à Dnipro

"Ce matin, des tirs de missiles ont endommagé des bâtiments techniques sur notre territoire", indique Artyom Dyomin, directeur intérimaire du centre de rééducation. "Plus de cinquante vitres ont été endommagées dans les bâtiments abritant le centre de rééducation. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés."

Un "voisin fou"

L'Ukraine a accusé un peu plus tôt la Russie d'avoir tiré un missile intercontinental contre son territoire, qui serait un premier usage de ce type d'armement en conflit dans l'Histoire et qui, même sans charge nucléaire, constituerait une escalade sans précédent de la guerre et des tensions russo-occidentales.

Le président ukrainien Volodymr Zelensky a qualifié la Russie de "voisin fou" qui utilise l'Ukraine comme "un terrain d'essai".