Harris sillonne le Wisconsin, Trump s'appuie sur Musk

Dix-neuf jours pour convaincre: Kamala Harris est lancée jeudi dans une tournée marathon dans le Wisconsin, face à un Donald Trump de plus en plus offensif et ardemment soutenu par Elon Musk.

La démocrate, candidate à la Maison Blanche depuis moins de trois mois, a mis le cap sur cet Etat de la région des Grands Lacs, avec une attention toute particulière pour les jeunes électeurs.