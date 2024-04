Humanitaires tués à Gaza: Netanyahu admet une frappe israélienne "non intentionnelle"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a admis mardi que sept collaborateurs de l'ONG américaine World Central Kitchen tués à Gaza l'avaient été par une frappe israélienne "non intentionnelle".

"Malheureusement hier (lundi), il s'est produit un incident tragique, nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza. Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu'au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais", a-t-il déclaré depuis l'hôpital où il a subi dimanche soir une intervention pour une hernie.