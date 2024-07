"Ils nous ont torturés": des Palestiniens témoignent après leur libération de prisons israéliennes

Ce jeudi, des dizaines de palestiniens ont été libérés de prisons israéliennes. Etant très affaiblis et amaigris, ils ont été transférés dans un hôpital de la bande de Gaza pour y être soignés. Coups, privations, humiliations, tortures... des palestiniens et palestiniennes racontent leur calvaire.

Mohammed Ibrahim Asaliya, un Palestinien qui vient du camp de réfugiés de Jabaliya, et qui vient d'être libéré de détention israélienne, raconte: "Nous étions emprisonnés, couverts de sang, menottés et nous n'étions pas autorisés à parler à qui que ce soit. Si vous parliez à quelqu'un, ils vous battaient, vous insultaient et vous torturaient."

Sa libération a elle aussi été humiliante, raconte-t-il à l'AFP: "Au point de passage de Kerem Shalom, ils m'ont enlevé les menottes et le bandeau sur les yeux et m'ont dit de courir jusqu'à cette zone. Je pouvais à peine marcher, mais ils m'ont forcé à courir. Une ambulance nous attendait. Je suis tombé avant d'atteindre l'ambulance, et le chauffeur m'a ramassé et m'a mis dans le véhicule, puis m'a amené ici (ndlr, à l'hôpital)".

Fathyea Abou Mosa n'est pas toute jeune. On peut voir sur son visage que la détention a été un moment difficile. Les retrouvailles avec son fils sont particulièrement émouvantes.

Elle raconte son arrestation et sa détention: "Ils m'ont arrêté en Israël et m'ont mis à la prison de Ramla. Le juge m'a condamné à deux mois de prison. J'y ai passé 45 jours. Je me suis sentie humiliée. Il n'y avait pas de toilettes propres, pas de nourriture saine, et je n'avais pas de vêtements, pas de shampoing pour me laver. Je n'avais rien du tout. Je porte les mêmes vêtements que lorsque j'ai été arrêtée. Il y avait des détenues qui portaient des vêtements légers, mais je suis une femme religieuse et je ne peux pas. Cela fait 45 jours que je porte cela".