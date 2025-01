Importante tempête hivernale attendue aux Etats-Unis: plusieurs états menacés d'un blizzard

Une tempête hivernale s'apprête à balayer les Etats-Unis, ont averti samedi les services météorologiques nationaux, avec des températures glaciales favorisant d'importantes chutes de neige et du verglas sur les routes pour plus de 55 millions d'Américains.

Des alertes ont été émises du Montana dans le nord-ouest jusqu'à la côte est. Plus de 60 cm de neige sont potentiellement attendus dans les Etats de New York et de Pennsylvanie, selon le NWS.

Un blizzard se déchaînera dans le centre du pays dans la matinée de dimanche, et pourrait rendre tout déplacement par la route "extrêmement dangereux", a-t-il ajouté, précisant que le mercure avoisinerait les -20°C par endroits. Pour certains Etats du centre, l'accumulation de neige pourrait dépasser 33 cm, ce qui constituerait un record depuis plus de dix ans.

La possibilité de pluies verglaçantes inquiète également les autorités, en raison de leur impact potentiel sur les routes et le réseau électrique. Une vaste coupure de courant aurait des effets dévastateurs pour des habitants qui seraient sans chauffage en pleine tempête hivernale.