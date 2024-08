Inde: des milliers de femmes manifestent après le viol et le meurtre d'une soignante

Le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé jeudi à ce que les auteurs de "comportements monstrueux" à l'encontre des femmes soient "sévèrement et rapidement punis", après l'indignation nationale suscitée par le viol et le meurtre violent d'une soignante à Calcutta (est) la semaine dernière. Des milliers de femmes ont défilé à Calcutta et dans le reste du pays pour dénoncer ces faits.