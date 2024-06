Inde: Modi dévoile un cabinet de coalition dominé par son parti

Outre M. Modi, les 71 membres de son gouvernement ont prêté serment dimanche. Onze postes ont été attribués aux alliés du Premier ministre qui les ont obtenus en échange de leur soutien, dont cinq parmi les 30 postes les plus importants du cabinet.

Cela inclut les personnalités du BJP Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari, Nirmala Sitharaman et S. Jaishankar - respectivement ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Transports, des Finances et des Affaires étrangères, qui conservent leur poste.

Le puissant président du BJP, Jagat Prakash Nadda, a été nommé ministre de la Santé.

Les portefeuilles attribués aux dirigeants d'autres membres de la coalition incluent l'aviation civile attribuée à Kinjarapu Rammohan Naidu du Telugu Desam Party (TDP), le plus grand allié du BJP, ainsi que d'autres ministères plus modestes comme ceux de l'Industrie lourde, de l'Agroalimentaire et de la Pêche.