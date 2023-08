Indonésie: un séisme de magnitude 7,1 ébranle Bali sans dégâts importants

Deux répliques de magnitude 5,4 et 5,6 ont été enregistrées par l'USGS.

Des hôtels ont évacué les clients et le personnel a surveillé les plages craignant un possible tsunami.

"On a réconforté les clients, on a fourni de l'eau et des serviettes pour ceux qui ont été évacués" temporairement, a expliqué Nimas Ayu, porte-parole de l'hôtel Artotel à l'est de l'île de Bali.