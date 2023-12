Inondations massives en Australie: 300 évacués et un crocodile extrait des eaux dans le nord-est du pays

Un crocodile nageant dans une crique inondée a été retiré par les autorités après avoir été repéré par des habitants, alors que des pluies diluviennes ont entraîné des évacuations et des alertes aux inondations dans le nord-est de l'Australie.

Le ministère de l'environnement et des sciences du Queensland a déclaré que le reptile de 2,5 mètres avait été capturé et retiré après que des habitants d'Ingham l'eurent signalé aux autorités. Les équipes de secours ont évacué plus de 200 personnes au cours de la nuit, selon la police, et des hélicoptères militaires ont été envoyés pour aider les zones inondées et isolées par les crues.