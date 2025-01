Investiture de Donald Trump: pourquoi le nouveau président des États-Unis prêtera-t-il serment à 17h47?

Puis viendra le "tea-time" à 16 h à la Maison-Blanche, où les couples présidentiels se rencontreront. "L'ambiance risque d'être assez glaciale car Jill Biden déteste notoirement Donald Trump", souligne notre spécialiste des Etats-Unis, Sébastien Rosenfeld. Pendant ce temps là, les invités vont prendre la direction du Capitole. On sait que cette fois ci, la cérémonie se passera à l'intérieur. C'est une première depuis 40 ans. La dernière fois, c'était avec Ronald Reagan. Les températures à l'époque étaient aux alentours de -13 degrés. Là, on est autour de -8 degrés.

Cette prestation de serment sera suivie d'un discours de Donald Trump, particulièrement attendu. "Un discours radical et musclé qui sera évidemment fortement analysé par les spécialistes", selon Sébastien Rosenfeld.

En fin de soirée, vers 2 h du matin, à l'heure belge. sonnera le début des bals présidentiels.

Des invités symboliques

"La cérémonie sera quand même assez atypique, ele sera en fait l'illustration de la toute puissance pour l'instant de Donald Trump et de ses intentions", indique Sébastien Rosenfeld. Les trois milliardaires les plus influents de la planète seront présents: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. "Une forme d'allégeance du monde de la tech et du web au nouveau président."

À lire aussi Investiture de Donald Trump ce lundi: voici le programme de quatre jours de festivités à 200 millions d'euros de dons

De nombreuses figures de l'extrême droite mondiale seront également présentes: Tom Van Eyken, du Vlaams Belang assistera à l'investiture, tout comme la Française Marion Maréchal-Le Pen (Rassemblement national) ou encore le dirigeant de l'extrême droite allemande. S'ajouteront la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président argentin, un anarcho-capitaliste Javier Milei.

Joe Biden et Barack Obama seront également présents.