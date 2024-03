Ioulia Navalnaïa vote à l'ambassade de Russie à Berlin et est acclamée

De premières estimations et les résultats d'un sondage d'un institut étatique, Vtsiom, devraient être connus peu après la fermeture des derniers bureaux de vote à 18H00 GMT dans l'enclave de Kaliningrad, et concrétiser la victoire de Vladimir Poutine.

Le président, âgé de 71 ans, fait face à trois candidats triés sur le volet et sans envergure, mais le scrutin devrait permettre à Vladimir Poutine de rester six ans de plus au Kremlin

L'opposition a été décimée par des années d'une répression qui s'est encore accélérée avec le conflit en Ukraine.

Malgré ces attaques, un conflit meurtrier qui se prolonge et des libertés de plus en plus restreintes, le maître du Kremlin peut compter sur une popularité bien réelle et voit l'élection comme une démonstration d'unité des Russes derrière lui. "Il nous faut confirmer notre unité", a-t-il martelé jeudi, le pays étant, dans son esprit, la cible d'une guerre ourdie par l'Occident.

Les principaux détracteurs de Vladimir Poutine sont quant à eux morts, en prison ou en exil, une répression qui a culminé avec le mystérieux décès d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique.

Les opposants ont voulu néanmoins montrer qu'ils existent, comme lors des obsèques de Navalny, lorsque des foules lui ont rendu hommage à Moscou.

