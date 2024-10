Israël vise un centre de commandement du Hezbollah, 70 projectiles tirés depuis le Liban

L'armée a également annoncé avoir "éliminé" trois responsables du Hezbollah dans le sud du Liban où elle mène d'intenses frappes aériennes contre le mouvement pro-iranien, accompagnées depuis le 30 septembre d'une offensive terrestre.

Dans l'autre sens, eviron 70 "projectiles" ont été tirés dimanche matin depuis le Liban vers le nord d'Israël en quelques minutes, a annoncé l'armée israélienne qui en a intercepté "un certain nombre".

"Après que les sirènes d'alerte ont retenti entre 11h09 (10h09 HB) et 11h12 dans les régions de l'est et du nord de la Galilée, environ 70 projectiles ont été repérés entrant depuis le Liban", a indiqué l'armée dans un communiqué. La veille, le Hezbollah libanais avait tiré plus de 200 roquettes sur Israël, selon l'armée.