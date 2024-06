Jean Caillet, mécanicien de l’ombre durant la bataille de Normandie

"Quand on a 20 ans, c’est une grande aventure!" résume pour l'AFP Jean Caillet, la poitrine couverte de médailles, la tête pleine de souvenirs et le cœur meurtri.

En Angleterre, il fait partie des seules unités françaises, Guyenne et Tunisie, à voler sur bombardier lourd parmi les 12 escadrons français au sein de la Royal Air Force (RAF).

A l’annonce du Débarquement, "on était heureux bien sûr, on allait peut-être un de ces jours revoir notre pays", sourit le centenaire, l’œil vif. Mais pas le temps de fêter l’évènement: "On avait beaucoup de travail, j’étais mécanicien au sol. Je m’occupais de l’entretien et de la vérification des appareils de bord des Halifax."