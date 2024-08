"J'irai même si cela doit me coûter la vie": Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, veut revenir à Gaza après 17 ans d'absence

"J'ai décidé de me rendre à Gaza avec d'autres dirigeants frères palestiniens", a déclaré le président du Fatah devant les députés turcs qui l'ont acclamé debout. "J'irai. Même si cela doit me coûter la vie. Notre vie ne vaut pas plus que celle d'un enfant. La victoire ou le martyre", a-t-il martelé, après dix-sept ans d'absence et alors que nul n'a pu pénétrer dans le territoire palestinien isolé depuis le début de la guerre, hormis quelques travailleurs humanitaires. "Gaza nous appartient et nous n'accepterons aucune proposition visant à la diviser", a prévenu M. Abbas, qui a ajouté vouloir se rendre ensuite "à Jérusalem, notre capitale éternelle".

Le territoire palestinien de Gaza, soumis à d'intenses bombardements israéliens en représailles aux massacres du Hamas le 7 octobre en Israël, est depuis 2006 sous le contrôle du mouvement islamiste, rival du Fatah de M. Abbas.