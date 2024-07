Joe Biden après la tentative d'assassinat contre Donald Trump: "Aidez-moi à débarrasser les rues de ces armes de guerre"

De retour en campagne électorale pour son premier meeting depuis la tentative d'assassinat contre Donald Trump, Joe Biden a fustigé mardi à Las Vegas le bilan et les propos de son rival tout en réitérant ses appels à l'apaisement du pays.

Lors d'un meeting organisé par la principale association de défense des droits civiques du pays, le président démocrate de 81 ans a appelé à faire baisser la température dans une Amérique à cran et à interdire le type d'arme utilisé contre Donald Trump samedi.

Des démocrates essaient maintenant d'accélérer sa nomination, de préférence avant la convention démocrate d'août, en dépit des appels à la décaler et des tensions persistantes dans le camp démocrate.

Après ce débat désastreux, les appels de démocrates au retrait du président de la course à la Maison Blanche se sont multipliés. La tentative d'assassinat contre Donald Trump lui a offert un petit répit dont son équipe tente de profiter.

"C'est notre devoir en tant qu'équipe de campagne de tout faire pour que le président Biden soit sur les bulletins de vote", a déclaré lors d'une conférence de presse à Milwaukee Quentin Fulks, un cadre de l'équipe du démocrate.

Lors du meeting à Las Vegas mardi, les partisans de Joe Biden se sont montrés déterminés.

"J'ai trouvé le président vraiment plein d'énergie", a dit Donna Jackson-Houston, membre de l'association de défense des droits civiques NAACP.

Elle a admis qu'elle et "beaucoup d'autres avaient des doutes" quant à l'âge du démocrate et ses gaffes lors du débat mais qu'il avait fait "du bon boulot aujourd'hui pour me convaincre".

Tony Fields, du New Jersey, a aussi salué un discours "très perspicace" et a jugé que le débat n'avait été qu'"un mauvais soir" pour le président.

Sur la tentative d'assassinat, Joe Biden a reconnu lundi avoir fait une "erreur" en appelant à "cibler" Donald Trump lors d'un événement avec des donateurs, quelques jours seulement avant l'attaque l'ayant visé.

"Je voulais dire, concentrez-vous sur lui, sur ce qu'il fait", a expliqué le démocrate dans une interview accordée à la chaîne NBC.

Mais il n'a pas pour autant renié le fond de son propos, qui est de présenter l'ancien hôte de la Maison Blanche comme un danger pour la démocratie américaine.