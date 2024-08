Justin Bieber annonce la naissance de son fils, Jack Blues

Les deux célébrités avaient annoncé en mai attendre un enfant, postant à l'époque sur Instagram une série de photos et vidéos montrant Hailey Bieber, mannequin et entrepreneuse de 27 ans, en robe blanche en dentelle, la main posée sur son ventre arrondi.

Jack Blues est le premier enfant du couple, souligne le média people TMZ.

Devenu sensation de la pop en 2009, Justin Bieber a enchaîné les tubes, dont son titre "Baby" avec le rappeur Ludacris, ou encore "Somebody to Love". Son armée de fans, connus sous le nom de "Beliebers", a contribué à faire de lui l'un des artistes les plus écoutés de tous les temps.

De son côté, Hailey Bieber, fille de l'acteur Stephen Baldwin, a été mannequin pour des marques telles que Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. Elle a par ailleurs créé sa propre marque de produits de beauté, Rhode.