Kamala Harris officiellement candidate à la présidentielle américaine: quelle est la suite des événements?

Les démocrates ont annoncé en milieu de journée que la vice-présidente américaine avait recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture, lors d'un vote en ligne. La quinquagénaire s'est dite "honorée" d'avoir dépassé ce seuil avant même la clôture du scrutin lundi. Elle acceptera cette investiture la semaine prochaine et la célébrera lors d'une grande soirée à la convention démocrate, prévue à Chicago, mi-août.

Cette levée de fonds a été "alimentée par le meilleur mois de collecte auprès de petits donateurs dans l'histoire de la présidentielle" américaine et représente "plus du double" de ce que la campagne de Donald Trump a récolté le même mois, s'est-elle félicitée.

Course aux millions

L'équipe du candidat républicain a annoncé jeudi dans un communiqué avoir recueilli 138,7 millions de dollars en juillet, une somme conséquente engrangée le mois où Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat et a reçu un soutien triomphal à la convention républicaine. Les sommes vertigineuses des campagnes présidentielles américaines sont largement dépensées dans des clips très onéreux de promotion du bilan et des promesses des candidats. Internet et les chaînes de télévision en sont inondés durant les mois précédant le scrutin.

L'ONG Open Secrets, spécialisée dans le financement politique, estime que l'élection de 2024 pourrait être la plus coûteuse de l'histoire américaine, dépassant le record des 5,7 milliards de dollars (environ 5,2 milliards d'euros) dépensés pour celle de 2020.

Par comparaison, la loi limite à 22,5 millions d'euros les dépenses de campagne de chaque candidat présent au second tour de la présidentielle en France. Plombé par les inquiétudes des électeurs et la pression des élus quant à son âge et à ses capacités physiques comme mentales, Joe Biden, 81 ans, a plié et annoncé son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour reprendre le flambeau.