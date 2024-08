La Bourse de Tokyo poursuit sa chute face sur fond de renforcement du yen

La Bourse de Tokyo était en chute libre lundi matin, ses indices passant brièvement sous la barre des -7% dans la foulée de leur correction entamée vendredi sur fond de vives inquiétudes quant à l'économie américaine et face à la remontée du yen.

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà dévissé de 5,8% vendredi, s'effondrait de 5,34% à 33.991,50 points vers 00H30 GMT et l'indice élargi Topix sombrait de 6,91% à 2.362,36 points.

Avant même des chiffres de l'emploi particulièrement inquiétants publiés vendredi aux Etats-Unis, la Bourse de Tokyo avait connu une journée noire, le Nikkei connaissant sa plus vertigineuse chute en points depuis 1987 et la deuxième plus forte de son histoire.