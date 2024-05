La communauté juive d'Anvers demande une répression plus sévère de l'antisémitisme

La communauté juive d'Anvers a organisé sa commémoration annuelle du 8 mai. On s'est souvenu non seulement des victimes de l'Holocauste, mais aussi de celles de l'attentat perpétré par le Hamas le 7 octobre de l'année dernière. La situation au Moyen-Orient entraîne depuis une montée de l'antisémitisme.

Cette commémoration, initiative du Forum des organisations juives, attire invariablement de nombreux hommes politiques. Une délégation du conseil communal était présente. Le recteur de l'Université d'Anvers, Herman Van Goethem, était le principal orateur extérieur.

M. Van Goethem, qui a notamment cofondé le musée de la Caserne Dossin à Malines, a évoqué le souvenir tant des victimes de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que celles de l'attentat du 7 octobre 2023. Il a cependant aussi lancé un appel à la réconciliation. "Une polarisation extrême conduit à des pertes massives de vies, non seulement de soldats, mais aussi d'hommes, de femmes et d'enfants innocents", a-t-il déclaré. "Il arrive alors un moment où il faut non seulement punir les auteurs, mais aussi prendre du recul et rechercher la réconciliation et la paix".