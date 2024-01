La Corée du Nord tire plus de 200 obus près d'îles sud-coréennes: les civils ont rejoint les abris

Cette escalade militaire est une des plus sérieuses sur la péninsule depuis 2010, quand le Nord avait bombardé Yeonpyeong. Elle survient après une salve de déclarations belliqueuses du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a notamment menacé ces derniers jours d'"anéantir" la Corée du Sud et les Etats-Unis.

La Corée du Nord a tiré plus de 200 obus vendredi en mer Jaune, près des îles sud-coréennes reculées de Yeonpyeong et Baengnyeong où les civils ont rejoint les abris, et Séoul a riposté avec un exercice à munitions réelles dans la même région.

Les ferries reliant ces îles, situées tout près des côtés nord-coréennes, au reste de la Corée du Sud ont été suspendus. Séoul a dénoncé "un acte de provocation" et a mené quelques heures plus tard un exercice à munitions réelles à Yeonpyeong à l'aide d'obusiers automoteurs K9. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, l'armée nord-coréenne "a effectué plus de 200 tirs" dans les eaux proches des deux îles entre 09H00 et 11H00 (00H00 et 02H00 GMT).

Les habitants ont reçu l'ordre de rejoindre les abris, selon des responsables locaux. Les autorités de l'île de Yeonpyeong ont déclaré à l'AFP que cet ordre d'évacuation était une "mesure préventive". Dans un communiqué, le ministère sud-coréen de la Défense a dénoncé un "acte de provocation menaçant la paix dans la péninsule de Corée".

Le ministère a précisé que les tirs n'avaient fait ni victime ni dégâts, les obus étant tombés au nord de la frontière maritime de facto, dénommée "Ligne de limite du nord" (NLL). La Chine, alliée de la Corée du Nord, a appelé "toutes les parties au calme et à la retenue", disant espérer qu'elles "s'abstiendront de prendre des mesures qui aggravent les tensions (et) qu'elles éviteront une nouvelle escalade".