La Cour suprême américaine réduit les pouvoirs de régulation des agences fédérales

"Les tribunaux doivent exercer leur jugement indépendant pour décider si une agence a agi conformément à l'autorité que lui confère la loi et ne peuvent pas s'en remettre à l'interprétation de la loi de cette agence, simplement parce qu'elle est ambigüe", écrit au nom de la majorité des six conservateurs contre les progressistes le président de la Cour, John Roberts.

"Chevron est annulé", poursuit-il.

La jurisprudence Chevron "est devenu un pilier du gouvernement moderne, soutenant les efforts de régulation de toutes sortes - pour en citer quelques-uns sur la pureté de l'air et de l'eau, la sécurité des aliments et des médicaments et l'honnêteté des marchés financiers", objecte la juge progressiste Elena Kagan dans son avis de désaccord.

Les détracteurs de cette jurisprudence arguaient que l'interprétation des lois relève du pouvoir judiciaire et non des agences fédérales, dépendant du pouvoir exécutif.

Paradoxalement, à l'époque cette décision représentait un succès pour l'administration du président républicain Ronald Reagan qui accusait des juges progressistes d'ensevelir les entreprises sous des régulations exorbitantes.