La doyenne de l'humanité est morte à 116 ans: une Brésilienne lui succède

Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908 à Osaka au Japon, est morte dimanche 29 décembre 2024 "de vieillesse" dans la maison de repos où elle résidait. Elle avait été inscrite en septembre dernier dans le livre Guinness des records comme la personne la plus âgée du monde encore en vie, à la suite du décès de l'Espagnole María Branyas Morera, qui a vécu jusqu'à l'âge de 117 ans.

La Japonaise Tomiko Itooka, qui était considérée comme la personne la plus âgée du monde, est décédée à l'âge de 116 ans, ont indiqué les autorités de la ville d'Ashiya, où elle vivait.

Le groupe de Recherche gérontologique des États-Unis, qui recense les personnes les plus âgées au monde, a confirmé le décès de Tomiko Itooka à l'âge de 116 ans et 220 jours. Désormais, "la nouvelle doyenne de l'humanité est la Brésilienne Inah Canabarro Lucas, née le 8 juin 1908 et qui est donc âgée de 115 ans", indique-t-il.