La présidente du Mexique offre des "excuses publiques" pour le massacre du 2 octobre 1968

La nouvelle présidente a aussi indiqué qu'elle présentera mardi prochain son plan de sécurité pour répondre à la narco-violence (plus de 450.000 homicides depuis 2006 selon les chiffres officiels).

Elle compte s'attaquer aux causes sociales de la violence, avec des aides pour éviter que les jeunes cèdent à l'appel des cartels.

Son prédécesseur et mentor Andres Manuel Lopez Obrador avait appelé cette politique "des accolades, pas des fusillades".

La présidente souhaite aussi renforcer la Garde nationale, plus de renseignements et d'enquêtes, plus de coordination entre justice et forces de sécurité.