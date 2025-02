"Une robotisation de la guerre": en trois ans, le conflit en Ukraine est devenu… technologique

Dès le début de l'invasion russe, les drones font leur apparition. Munis de charges explosives, ils provoquent la panique, comme ici à Kiev. Il faut les abattre à tout prix. La guerre des drones commence, elle va même devenir un acteur majeur du conflit. Pour l'Ukraine, privée d'aviation, ces engins légers permettent d'organiser une forme inédite de résistance.



"Il s'agissait d'abord de drones civils, commerciaux, qui ont été militarisés. Aujourd'hui, l'Ukraine fabrique de nouveaux types de drones, toujours plus lourds, avec des capacités de destruction beaucoup plus importantes", explique Alain De Nève, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD — Bruxelles).



Face à l'efficacité ukrainienne, les Russes développent des systèmes de brouillage pour protéger leurs troupes. Mais Kiev trouve la parade en utilisant des programmes d'intelligence artificielle. Ils permettent de contourner les défenses et même de prendre le contrôle des appareils ennemis.



"Ce recours à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui compense le manque dont ils souffrent dans certaines capacités, les munitions ou l'artillerie", analyse Alain De Nève.



Deux stratégies s'affrontent. Les Russes optent pour des bombardements massifs. Les Ukrainiens ripostent par des incursions, aidés par des drones qui traquent les unités au sol. Le conflit conjugue inventivité, bricolage et technologie de pointe.

Un laboratoire militaire pour les conflits de demain

"Très clairement, la guerre en Ukraine a démontré qu'aujourd'hui, n'importe quelle guerre est une guerre spatiale, qui recouvre à différents moyens, des moyens d'observation, de renseignements électromagnétiques, des moyens de géopositionnement. Tout cela est aujourd'hui essentiel et indispensable", poursuit Alain De Nève.



La guerre en Ukraine sert de terrain d'expérimentation et annonce les conflits de demain. Les États-Unis et l'OTAN s'y préparent à travers des unités spécialisées de drones. La Belgique observe cela de très près.