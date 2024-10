La Syrie fait état d'une frappe israélienne sur la ville portuaire de Lattaquié

Les médias officiels syriens ont indiqué jeudi qu'une frappe aérienne israélienne sur la ville portuaire de Lattaquié avait fait deux blessés et provoqué des incendies, fait rare dans ce fief du président Bachar al-Assad.

L'agence avait indiqué plus tôt que la défense antiaérienne avait "intercepté des projectiles hostiles au-dessus de Lattaquié", et affirmé que les frappes avaient déclenché des incendies.

"Deux civils ont été blessés et des propriétés privées endommagées", selon la même source.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni Londres et disposant d'un vaste réseau de sources dans le pays, a de son côté affirmé que la frappe visait "un entrepôt d'armes à Lattaquié".

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, l'OSDH avait fait état de frappes de drones visant un autre dépôt de munitions, près de Jablé, à une vingtaine de kilomètres plus au sud et plus proches de la base russe.

Israël accuse le Hezbollah d'acheminer des armes depuis la Syrie.

Israël a intensifié ses raids sur la Syrie en même temps que son escalade au Liban, où il mène des frappes intensives sur les bastions du Hezbollah.

Depuis que la guerre civile a éclaté en 2011 en Syrie, Israël a mené des centaines de raids sur le pays.