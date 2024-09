La vaccination anti-polio à Gaza "est un succès massif"

La première phase de la campagne de vaccination contre la polio à Gaza pour empêcher une épidémie "est un succès massif", a jugé vendredi le patron de l'OMS, précisant que plus de 560.000 enfants ont reçu une injection.

Des "pauses humanitaires" dans des zones dédiées ont permis de mener à bien l'opération en trois étapes, dans le centre du territoire, dans le sud et enfin dans le nord où la première phase s'est achevée jeudi.

"Nous admirons toutes les équipes de santé qui ont mené à bien cette opération complexe", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'opération ayant été menée à bien dans un territoire ravagé par plus de 11 mois de guerre et alors que bombardements israéliens et opérations au sol se poursuivent.

Le docteur Tedros a aussi dit sa reconnaissance aux familles qui sont venues massivement faire vacciner leurs enfants.

L'offensive israélienne sur la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque meurtrière lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas à partir de ce territoire palestinien, a provoqué un désastre humanitaire et sanitaire et le déplacement de la quasi-totalité de ses 2,4 millions d'habitants.