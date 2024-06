La violence par armes à feu, une "crise de santé publique", déclare le médecin-chef des Etats-Unis

La violence des armes à feu est une "crise de santé publique" qui menace "la santé et le bien-être" des Etats-Unis, a déclaré mardi le médecin-chef américain, qui recommande toute une série d'actions pour lutter contre ce fléau.

Il souligne notamment que les armes à feu sont depuis 2020 la première cause de décès chez les enfants et les adolescents aux Etats-Unis, devant les accidents de la route et les overdoses.

Nommé par le président, ce haut responsable fédéral est chargé de la prévention sur les questions de santé publique. Ses pouvoirs de régulation sont très limités.

Mais il rappelle des chiffres qui soulignent le cas unique des Etats-Unis dans le monde développé.