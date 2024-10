Lancement de la plateforme Resistance in Belgium, mine d'informations sur la résistance

Une nouvelle plateforme, Resistance in Belgium, développée par le CegeSoma (Archives de l'État en Belgique), permet à partir de lundi de consulter en ligne des données sur les milliers de personnes impliquées dans des activités de résistance durant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien en Belgique que, dans certains cas, dans des pays voisins, comme la France.

La plateforme rassemble des informations sur plus de 42.000 personnes. De nouvelles données seront régulièrement ajoutées, indique le CegeSoma. À terme, la base de données devrait contenir des informations sur plus de 200.000 personnes, issues de plus de 350.000 dossiers individuels.

Les données qu'on peut y trouver sont structurées, multilingues, lisibles par des humains comme par des machines. La plateforme permet des recherches simples, mais aussi des recherches transversales plus poussées, en croisant des centaines de milliers d'informations selon divers critères : nom, date de naissance, domicile, réseau de résistance, ou date d'arrestation, par exemple.