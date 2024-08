L'armée israélienne affirme que l'opération à Khan Younès et Deir al-Balah est terminée

L'armée israélienne a affirmé vendredi qu'elle avait mis fin à son opération de plusieurs mois dans les villes du sud de Gaza, Kahn Younès et Deir al-Balah, ajoutant que 250 militants ont été tués.

Les tunnels utilisés par le groupe terroriste du Hamas, de plus de 6 km, ont été détruits et les corps de six otages ont été récupérés, selon Tsahal.

Des habitants de la région, qui avaient été appelés à évacuer, ont finalement pu retourner dans la zone, selon un porte-parole de l'armée qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux en arabe. La zone est à nouveau reconnue comme zone sûre humanitaire, d'après l'armée.