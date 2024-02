L'armée israélienne dit avoir détruit un tunnel où ont été retenus des otages à Gaza

L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir découvert et détruit dans la bande de Gaza un tunnel long de plus d'un kilomètre, où le Hamas a retenu une douzaine d'otages depuis octobre.

"Le tunnel était utilisé pour cacher de hauts responsables de l'organisation terroriste Hamas et pour retenir des otages (...), près d'une douzaine à des périodes différentes", dont "trois ont été rendus à Israël", affirment-elles.

Ce tunnel, situé à Khan Younès où se concentrent les combats entre Israël et le mouvement islamiste palestinien depuis quelques semaines, a été découvert lors d'un "raid ciblé" et "détruit" dans la foulée, précise un communiqué des forces israéliennes.

Des photos jointes par les forces israéliennes montrent notamment des pièces souterraines entièrement carrelées, dont une où se trouve une cellule délimitée par des barreaux en métal, ainsi que des armes, dont une vingtaine de grenades et des petites roquettes.

Elles ont ensuite "découvert plusieurs salles, dont une cellule avec barreaux où ont été retenus des otages, une salle de bain, un coin où se reposaient leurs geôliers", ainsi que "du matériel de collecte de renseignement et des armes appartenant au Hamas".

Environ 250 personnes ont été enlevées en Israël lors des attaques du 7 octobre. Selon Israël, 132 otages sont toujours détenus à Gaza, dont 29 seraient morts.

L'armée israélienne a affirmé début décembre avoir découvert plus de 800 tunnels, et détruit 500 d'entre eux. Mais fin, janvier, le Wall Street Journal a cité des responsables américains et israéliens admettant que 80% du réseau était intact.