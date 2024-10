L'Autorité palestinienne annonce 18 morts après une frappe israélienne en Cisjordanie

"Dans le cadre d'une opération conjointe des forces armées et du Shin Bet (l'agence de sécurité intérieure d'Israël, NDLR), l'armée de l'Air israélienne a mené une frappe sur Tulkarem", indique un bref communiqué militaire israélien.

Joint par téléphone, un responsable du camp, Fayçal Salama, a déclaré à l'AFP que l'attaque avait été menée par un chasseur F-16 et avait visé une cafétéria.

Tulkarem fait partie des villes et camp de réfugiés palestiniens visé fin août par une offensive à grande échelle de l'armée israélienne contre les groupes armés en lutte contre Israël dans le nord de la Cisjordanie.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, les violences entre les Palestiniens d'une part, et l'armée et les colons israéliens d'autre part, se sont intensifiées en Cisjordanie.