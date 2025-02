"L'avion s'est retourné sur le dos": un crash à Toronto fait 18 blessés, dont trois dans un état grave

"Quand nous avons touché le sol, c'était super dur. L'avion est parti sur le côté et je crois que nous nous sommes retournés sur le dos", témoigne John Nelson, passager du vol.

3 blessés graves, dont un enfant

Aucune explication n'a été fournie dans l'immédiat sur la cause de l'accident, ni par les autorités, ni par la compagnie. L'incident, qui n'impliquait pas d'autre appareil, n'a entraîné aucun décès mais a fait 18 blessés.

L'aéroport Pearson de Toronto avait expliqué plus tôt dans la journée être confronté à des vents violents et des températures glaciales mais avait prévu un trafic dense. "Tout d'abord et avant tout, il n'y a eu aucune perte de vie, et cela est du en grande partie grâce aux professionnels héroiques et bien formés, et aux premiers intervenants à l'aéroport", a également ajouté Déborah Flint, directrice générale de l'aéroport de Toronto.