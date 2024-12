Le Canada, futur 51e état des Etats-Unis ? "Une excellente idée", selon Donald Trump

Donald Trump est connu pour ses déclarations fortes et parfois surprenantes. Cette fois, il a partagé une idée sur son réseau social "Truth" : faire du Canada le 51e État des États-Unis. "Personne ne peut expliquer pourquoi nous subventionnons le Canada à hauteur de plus de 100 000 000 $ par an. Cela n'a aucun sens ! De nombreux Canadiens souhaitent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient beaucoup sur les impôts et la protection militaire. Je pense que c'est une excellente idée. 51e État !!!", a-t-il déclaré sur Truth dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon la logique de cette proposition, le Premier ministre canadien Justin Trudeau deviendrait gouverneur du Canada.

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump évoque cette idée. Comme le rapporte le média canadien Le Devoir, il en avait déjà parlé fin novembre à Justin Trudeau, lors d’un dîner à Mar-a-Lago. À ce sujet, les ministres canadiens avaient relativisé la déclaration : "Le président plaisantait. Il nous taquinait. Ce n'était évidemment pas un commentaire sérieux", avait déclaré Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, qui était présent lors du dîner.