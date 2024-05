Le chef de la CIA se rend au Qatar pour une réunion "d'urgence" sur la trêve à Gaza

Cette source, qui a requis l'anonymat, a indiqué que M. Burns était en route vers la capitale qatarie pour s'entretenir avec le Premier ministre, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, dont le pays a participé aux efforts de médiation aux côtés de l'Egypte et des Etats-Unis, en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et de la libération d'otages.

Les derniers pourparlers indirects entre le Hamas et Israël "n'ayant pas abouti au Caire, le directeur de la CIA, M. Burns, se rend à Doha pour une réunion d'urgence avec le Premier ministre du Qatar afin de discuter des moyens de remettre les pourparlers sur les rails", a déclaré la source.