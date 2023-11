Le Congrès américain évite le "shutdown" après l'adoption d'une rallonge budgétaire

Le Congrès américain a approuvé mercredi une rallonge du budget de l'Etat fédéral, dans une rare démonstration d'unité entre les partis, empêchant la paralysie de l'administration américaine à l'approche de Thanksgiving et des fêtes de fin d'année.

Cette rallonge, fruit d'âpres négociations au Capitole, ne tient pas compte d'une aide à Israël et à l'Ukraine, respectivement en guerre contre le Hamas et la Russie, et à Taïwan.

Si elle n'avait pas été adoptée, 1,5 million de fonctionnaires auraient été privés de salaire, le trafic aérien perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux auraient trouvé portes closes.

La plupart des élus des deux camps ne voulaient pas de cette situation extrêmement impopulaire, le fameux "shutdown", surtout à l'approche de Thanksgiving, le 23 novembre.