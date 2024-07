Le G7 condamne la légalisation par Israël de cinq avant-postes de colonies en Cisjordanie

Les chefs de la diplomatie du G7 ont condamné jeudi l'annonce par le gouvernement israélien de son intention de légaliser cinq avant-postes de colonies et de saisir 1.270 hectares de terres en Cisjordanie occupée.

Les ministres des Affaires étrangères du "Groupe des 7" --Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis-- déclarent "s'associer aux Nations unies et à l'Union européenne pour condamner l'annonce par le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich que cinq avant-postes doivent être légalisés en Cisjordanie".

"Nous rejetons aussi la décision du gouvernement d'Israël de saisir 1.270 hectares de terre en Cisjordanie - la plus grande saisie de terres depuis les accords d'Oslo [en 1993) - et la décision d'étendre les colonies existantes en Cisjordanie occupée en autorisant 5.295 nouvelles unités de logement et trois nouvelles colonies", ajoutent-ils dans un communiqué transmis par la présidence italienne du G7.