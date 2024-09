Le groupe État islamique revendique l'attentat-suicide perpétré lundi à Kaboul

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué, sur la messagerie Telegram mardi, l'attentat-suicide qui a fait six morts et 13 blessés la veille à Kaboul.

"Un kamikaze de l'État islamique est parvenu lundi à s'approcher du QG du 'parquet général' des (talibans)", dans la capitale afghane, "à l'heure où les employés sortaient", a indiqué Amaq, l'agence de l'EI. "Il a ensuite déclenché sa ceinture d'explosifs" au milieu de la foule, a ajouté Amaq, afin de "venger les musulmans retenus dans les prisons talibanes".

Si l'EI a assuré avoir tué et blessé "plus de 45 personnes", les autorités talibanes s'en tenaient mardi à un bilan de six morts et 13 blessés dans l'attentat-suicide survenu en plein après-midi dans ce quartier très fréquenté.