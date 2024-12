Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage de 20 ans: "Vous devez tenir votre promesse", dit sa mère à Netanyahu

"Cette vidéo m'a bouleversée, mais au-delà de l'espoir que ça nous donne, elle montre à quel point la situation d'Edan et des autres otages est mauvaise et combien ils hurlent et espèrent être sauvés maintenant", a réagi sa mère, Yael Alexander, lors d'une prise de parole pendant un rassemblement pour les otages à Tel-Aviv. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, l'a appelée et lui a "promis que les conditions pour un accord sont proches", a-t-elle raconté.

"Je me tourne vers vous, vous devez tenir votre promesse et les libérer", a-t-elle ajouté en s'adressant à lui lors du rassemblement. "Cet Etat est assez fort pour terminer la guerre et les ramener tous, y compris mon Edan".

M. Netanyahu, a évoqué dans un communiqué "une vidéo de terreur psychologique cruelle", affirmant qu'"Israël agit avec détermination et par tous les moyens pour les ramener à la maison". Les Etats-Unis ont qualifié cette vidéo de "rappel cruel que le Hamas terrorise de nombreux pays, dont le nôtre", dans un communiqué publié samedi par la Maison Blanche.