Les délégations du Hamas et d'Israël quittent Le Caire: la médiation "se poursuit pour rapprocher les points de vue"

Les efforts de l'Égypte et des autres pays médiateurs, en l'occurrence le Qatar et les États-Unis, "se poursuivent pour rapprocher les points de vue des deux parties", a ajouté Al-Qahera News, citant une source égyptienne de haut niveau. Le bureau du Hamas à Beyrouth, la capitale libanaise, a confirmé le départ de la délégation du mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza. Du Caire, la délégation doit rejoindre Doha au Qatar.

Israël et le Hamas ne négocient pas directement. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis jouent les médiateurs dans ce conflit pour parvenir à la libération des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza, en échange de celle de prisonniers palestiniens et d'un cessez-le-feu dans cette enclave de quelque 360 km2 pillonnée par l'armée israélienne.

Le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque sans précédent contre Israël à partir de Gaza. Ces attentats ont fait plus de 1.170 morts, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont également été enlevées et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes, selon l'armée. La riposte israélienne a été dévastatrice: elle a coûté la vie jusqu'à présent à 34.904 personnes selon le Hamas, provoqué une catastrophe humanitaire avec une situation de famine dans le nord d'après l'Onu et des destructions colossales.

Selon Ezzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, les opérations menées par l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, "visent à entraver les efforts des médiateurs". Dans un communiqué, il a réaffirmé l'engagement du Hamas "à accepter la proposition présentée par les médiateurs".