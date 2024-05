Le Hamas répondra "dans très peu de temps" à l'offre de trêve mais exige toujours un cessez-le-feu permanent, selon un dirigeant

Le Hamas répondra "dans très peu de temps" à une offre de trêve avec Israël, a assuré à l'AFP un de ses dirigeants, soulignant que le mouvement palestinien exigeait toujours un cessez-le-feu permanent et le retrait d'Israël de la bande de Gaza.

"Le Hamas va donner une réponse claire dans très peu de temps", mais "nous ne voulons pas fournir d'heure ou de jour précis", a déclaré à l'AFP Souheil al-Hindi, membre du bureau politique du Hamas. "Le Hamas est ouvert à toute discussion avec la médiation" et "à toutes les initiatives pour mettre fin à la guerre (...) mais sous réserve de conditions très claires auxquelles on ne peut renoncer", en premier lieu "la cessation des hostilités et le retrait total de l'occupant de la bande de Gaza", a-t-il ajouté.