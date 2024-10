Le Liban fait état d'au moins 15 morts dans des raids israéliens sur trois villages

Au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur trois villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, rapporte le ministère libanais de la Santé.

Une "frappe de l'ennemie israélien sur Maaysra", un village chiite d'une région montagneuse à majorité chrétienne au nord de Beyrouth, a fait "neuf morts et 15 blessés". Une autre frappe sur Barja, village sunnite de la région du Chouf au sud de la capitale a fait "quatre morts et 18 blessés". Une troisième a fait "deux morts et quatre blessés" sur la côte nord, à Deir Billa, à 15 kilomètres de Batroun, détaille le ministère.