Le ministère de la Santé de Gaza accuse Israël d'avoir frappé un hôpital

Les autorités de santé de Gaza ont accusé samedi l'armée israélienne d'avoir encerclé et bombardé l'hôpital indonésien à Beit Lahia, dans le nord du territoire, blessant plus de 40 personnes.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a indiqué que les frappes avaient visé les étages supérieurs de l'hôpital et que "plus de 40 patients" avaient été blessés ainsi que du personnel médical.

"Les chars israéliens ont complètement encerclé l'hôpital, coupé l'électricité et tiré des obus en visant les deuxième et troisième étages", a affirmé le directeur de l'établissement, Marouane Sultan.

L'armée israélienne a lancé le 6 octobre une nouvelle offensive sur la ville de Jabalia, située à proximité de l'hôpital indonésien, indiquant viser des combattants du Hamas en train selon elle d'y reconstituer leurs forces.

La Défense civile de Gaza avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la mort de 33 personnes dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia.

Cette zone ravagée par les hostilités et dévastée plus encore par les nouveaux bombardements a déjà été deux fois le théâtre de combats parmi les plus violents depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur Israël le 7 octobre 2023.