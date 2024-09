Le monde est plus "sûr" grâce à la mort de Nasrallah, dit Blinken

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué dans une frappe israélienne, était un "terroriste brutal" et le monde est plus "sûr sans lui", a déclaré lundi le secrétaire d'État américain Antony Blinken, tout en disant vouloir continuer à œuvrer pour une solution diplomatique au Liban.

"Pendant qu'il dirigeait le Hezbollah, le groupe a terrorisé les populations de toute la région et a empêché le Liban de progresser pleinement en tant que pays", a-t-il dit.

"Hassan Nasrallah était un terroriste brutal qui a fait de nombreuses victimes parmi lesquelles des Américains, des Israéliens, des civils au Liban, des civils en Syrie et bien d'autres encore", a-t-il affirmé à l'ouverture d'une réunion ministérielle à Washington des pays de la coalition de lutte contre le groupe jihadiste État islamique (EI).

"Le Liban, la région et le monde sont plus sûrs sans lui".

Malgré l'escalade dramatique au Moyen-Orient, les États-Unis croient toujours à la diplomatie, a cependant assuré M. Blinken.

"Les États-Unis continueront à travailler avec leurs partenaires dans la région et dans le monde entier pour faire avancer une résolution diplomatique qui apporte une véritable sécurité à Israël et au Liban et permette aux citoyens des deux côtés de la frontière de rentrer chez eux", a-t-il fait valoir.

"La diplomatie reste la meilleure et la seule voie pour parvenir à une plus grande stabilité au Moyen-Orient, et les États-Unis restent déterminés à faire avancer ces efforts de toute urgence" y compris en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a dit le chef de la diplomatie américaine.

Les États-Unis et la France ont mené la semaine dernière à l'ONU un appel au cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais, resté lettre morte et suivi de frappes israéliennes massives sur le Liban.