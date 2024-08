Le neveu de John F. Kennedy "suspend" sa campagne et apporte son soutien à Donald Trump: une "trahison" pour ses frères et sœurs

Le candidat indépendant, héritier considéré comme excentrique de la célèbre dynastie politique démocrate, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se "présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump".

Cinq frères et sœurs du candidat indépendant à la présidentielle américaine Robert F. Kennedy se sont distanciés vendredi, sur le réseau social X, de son soutien au républicain Donald Trump. Ils ont qualifié sa décision de "trahison des valeurs si chères à notre père et à notre famille".

Les Kennedy sont une famille célèbre aux Etats-Unis. Le candidat indépendant est le neveu de l'ex-président John F. Kennedy et le fils du sénateur et procureur général Bobby Kennedy. Ces deux démocrates ont été assassinés dans les années 1960.

Bobby Kennedy a eu 11 enfants. Nombre d'entre eux s'étaient auparavant déjà distanciés des tentatives de Robert F. Kennedy Jr pour devenir président. Dans leur déclaration sur X, les frères et sœurs écrivent qu'il s'agit d'une "triste fin à une triste histoire" et affirment qu'ils soutiennent, de leur côté, la candidate démocrate Kamala Harris.

Le candidat indépendant a annoncé vendredi "suspendre" sa campagne et apporter son soutien à Donald Trump. RFK Jr, un rejeton considéré comme excentrique par la majeure partie du clan Kennedy, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se "présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump".

Il a notamment comparé les primaires démocrates à des élections en Russie, car aucune opposition sérieuse n'y aurait été autorisée. A ses yeux, les démocrates d'aujourd'hui se sont éloignés du parti autrefois dirigé par son père et son oncle.

"Je suspends simplement ma campagne", a-t-il encore affirmé, précisant que son nom resterait sur les bulletins de vote dans la plupart des Etats. "Mais dans une dizaine d'Etats disputés où ma présence pourrait fausser le résultat, je retirerai mon nom et j'ai déjà entamé le processus", a-t-il indiqué.