Le nouveau procès d'Harvey Weinstein à New York fixé au 12 novembre

Le juge en charge de l'affaire, Curtis Farber, a indiqué qu'il était prêt à anticiper le début du procès comme le réclame la défense, et qu'une nouvelle audience de procédure aurait lieu le 12 septembre.

Le nouveau procès à New York pour viol et agression sexuelle de l'ancien producteur roi d'Hollywood Harvey Weinstein, a provisoirement été fixé au 12 novembre par un juge vendredi, après la retentissante annulation de sa première condamnation.

Diminué physiquement, Harvey Weinstein, qui reste détenu en raison d'une condamnation en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour d'autres cas de viol et agressions sexuelles, a été poussé en chaise roulante dans la salle d'audience.

Harvey Weinstein, 72 ans, doit être rejugé à New York à l'automne, après l'annulation fin avril par une cour d'appel de sa condamnation en 2020 pour le viol en 2013 d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle en 2006 d'une assistante de production, Mimi Haleyi. Un revirement vécu comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo contre les violences sexistes faites aux femmes.

Avant ce nouveau procès, le parquet de Manhattan a annoncé qu'il envisageait d'inculper l'ancien patron de Miramax pour d'autres cas de viols et d'agressions sexuelles.