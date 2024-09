Le Pakistan dénonce "l'aventurisme d'Israël"

Plusieurs milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues du Pakistan pour manifester et prier après l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, par Israël. Islamabad a condamné l'"aventurisme croissant" de l'État hébreu.

Près de 4.000 personnes se sont rassemblées à Islamabad et environ 3.000 dans la ville portuaire de Karachi, pour des marches et des prières à la mémoire de celui qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, organisées par des groupes chiites.

"Nous nous opposons à ce qu'Israël fait en Palestine et au Liban, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui", explique Taskeen Zafar, 27 ans, dans la capitale pakistanaise. La mort du chef du mouvement chiite pro-iranien, tué vendredi dans un bombardement israélien contre son fief près de Beyrouth, a plongé la région dans l'inconnu.