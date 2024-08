Le Premier ministre indien Modi se rendra en Ukraine vendredi

Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra vendredi en Ukraine, ont annoncé lundi les deux pays, après une rencontre début juillet entre M. Modi et Vladimir Poutine, dont les deux pays entretiennent des liens amicaux.

"Le 23 août, (...) le Premier ministre indien Narendra Modi effectuera une visite officielle en Ukraine", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué, précisant qu'un entretien avec Volodymyr Zelensky est notamment prévu.

Les deux hommes "discuteront de questions de coopération bilatérale et multilatérale" et "un certain nombre de documents devraient également être signés", a-t-elle ajouté.